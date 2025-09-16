В Кемерове включили отопление
Во вторник, 16 сентября, в Кемерове стартовал отопительный сезон. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на главу города Дмитрия Анисимова.
По данным издания, о начале отопительного сезона Анисимов сообщил накануне, 15 сентября.
16 сентября отопление появится в детских садах, школах и поликлиниках. В дома тепло начнут подавать со среды.
«Приняли такое решение, несмотря на сравнительно теплую погоду, чтобы квартиры успели прогреться перед следующей дождливой неделей, которую обещают синоптики», — пояснил Анисимов.
Тем временем в Подмосковье началась подготовка общественного транспорта к зимнему сезону. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры. По словам министра транспорта Московской области Марата Сибатулина, общественный транспорт готовят к летнему и зимнему сезону.
«В Подмосковье осенью и весной специалисты проверяют системы и оборудование, чтобы обеспечить безопасность и комфорт пассажиров при разных погодных условиях. В настоящее время необходимо подготовить более 9 тыс. транспортных средств региона к бесперебойной работе в зимний период», — рассказал он.
Специалисты проверят более 8,5 тысяч автобусов, свыше 100 троллейбусов, 50 трамваев и 370 электропоездов. Кроме того, подготовительные работы пройдут и на автовокзалах и железнодорожных станциях.