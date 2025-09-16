В Кемерове включили отопление

16 сентября 2025, 10:30

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Во вторник, 16 сентября, в Кемерове стартовал отопительный сезон. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на главу города Дмитрия Анисимова.





По данным издания, о начале отопительного сезона Анисимов сообщил накануне, 15 сентября.



16 сентября отопление появится в детских садах, школах и поликлиниках. В дома тепло начнут подавать со среды.





«Приняли такое решение, несмотря на сравнительно теплую погоду, чтобы квартиры успели прогреться перед следующей дождливой неделей, которую обещают синоптики», — пояснил Анисимов.

