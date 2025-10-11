Большую часть России уже замело снегом
Снежный покров сформировался уже на значительной части территории России. В ближайшее время существенных погодных изменений не предвидится, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По его словам, под снегом уже находится примерно 60% территории страны. При этом, как утверждает специалист, в сибирском регионе из-за низких температур он сохранится на протяжении длительного периода.
Что касается европейской части России, то в течение предстоящей недели образование устойчивого снежного покрова не ожидается. Вильфанд подчеркнул, что речь идёт именно о полноценном изменении климатических условий, а не о временных снегопадах.
Читайте также: