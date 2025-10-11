Большую часть России уже замело снегом

11 октября 2025, 02:45

Вильфанд: около 60% России засыпало снегом

Фото: istockphoto / Volokhatiuk

Снежный покров сформировался уже на значительной части территории России. В ближайшее время существенных погодных изменений не предвидится, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.