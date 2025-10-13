Москвичей предупредили о снеге с дождем на этой неделе

13 октября 2025, 20:46

Синоптик Позднякова: на этой неделе в Москве пройдёт снег с дождём

Фото: iStock/helivideo

На текущей неделе в столичном регионе ожидаются слабые заморозки и дождь со снегом. Об этом предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По её словам, в ближайшие дни ночью столбики термометров будут показывать +2…+4 °С, днём температура сохранится на уровне +5…+7 °С.





«Однако в среду и четверг ожидается похолодание — минимальные значения опустятся до +1...+3 °С, а в отдельных районах области возможны слабые заморозки», — рассказала Позднякова «Известиям».

«По Московской области преобладающая температура в ночные часы будет составлять 0...+5 °С. В Москве ночью завтра ожидается +2...+4 °С, а в остальные дни — +1...+3 °С. Дневная температура в столице будет составлять +5...+7 °С», — поделилась она.