Москвичей предупредили о снеге с дождем на этой неделе

Синоптик Позднякова: на этой неделе в Москве пройдёт снег с дождём
На текущей неделе в столичном регионе ожидаются слабые заморозки и дождь со снегом. Об этом предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По её словам, в ближайшие дни ночью столбики термометров будут показывать +2…+4 °С, днём температура сохранится на уровне +5…+7 °С.
«Однако в среду и четверг ожидается похолодание — минимальные значения опустятся до +1...+3 °С, а в отдельных районах области возможны слабые заморозки», — рассказала Позднякова «Известиям».
Синоптик уточнила, что основную часть недели температура будет ниже климатической нормы на 1,5–2 °С.
В беседе с RT Позднякова добавила, что в ночное время суток в Москве и Подмосковье может пойти дождь с мокрым снегом.
«По Московской области преобладающая температура в ночные часы будет составлять 0...+5 °С. В Москве ночью завтра ожидается +2...+4 °С, а в остальные дни — +1...+3 °С. Дневная температура в столице будет составлять +5...+7 °С», — поделилась она.
Позднякова добавила, что в ближайшие дни ожидается достаточно плотный ветер со скоростью 6—11 м/с.