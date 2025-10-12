Москвичам рассказали, когда ждать первый снег

12 октября 2025, 11:00

Синоптик Позднякова: первый снег может выпасть в понедельник, 13 октября

Фото: iStock/vkph

В Москве в понедельник, 13 октября, возможны первые осадки в виде мокрого снега. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, слова которой приводит Telegram-канал «Осторожно, Москва».