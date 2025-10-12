Москвичам рассказали, когда ждать первый снег
В Москве в понедельник, 13 октября, возможны первые осадки в виде мокрого снега. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, слова которой приводит Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Отмечается, что в этот день в столице может выпасть около трети месячной нормы осадков.
Однако, по словам Поздняковой, снежный покров в столице пока не сформируется.
По данным сервиса «Яндекс погода», в понедельник температура воздуха днём не поднимется выше +5 градусов. Влажность составит 92%.
Ранее специалист Михаил Леус из центра погоды «Фобос» прогнозировал выпадение первого снега в Москве несколько позже – во вторник-среду, 14-15 октября. Он отметил, что 14 октября по народному календарю отмечается праздник Покров, а средняя дата выпадения первого снега в XXI веке приходится на 16 октября.
