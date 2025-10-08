Синоптик рассказал, когда в Москве и Подмосковье ожидать снега

08 октября 2025, 13:14

Синоптик Варакин: мокрый снег может идти с дождем ночью

Фото: iStock/helivideo

Октябрь радует жителей Москвы и Подмосковья теплой погодой и солнцем. Чего ждать дальше?





Начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» заявил, что температурный режим до субботы будет на три градуса выше нормы среднесуточной температуры.





«Температура сейчас соответствует концу сентября. Осадков пока не ожидается. Они начнутся с 10 сентября, наиболее дождливой будет суббота», — сказал он.

«На следующей неделе к нам придет атлантический циклон с северо-запада, осадки на выходных будут связаны с ним. Воздух сначала будет относительно теплый, а потом станет прохладнее», — поделился Варакин.

«Туманы сильные сохранятся», — отметил эксперт.