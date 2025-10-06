Синоптик рассказал о погоде в Москве на ближайшие дни

06 октября 2025, 13:49

Синоптик Шувалов: октябрь в Москве и Подмосковье будет теплым

Фото: iStock/yulenochekk

Октябрь вступил в свои права, однако погода пока достаточно комфортная. Чего ждать москвичам и жителям области дальше?





Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что октябрь в этом году будет теплым.





«Никаких заморозков не ожидается, будут небольшие дожди по области. В среду, в четверг и в пятницу дожди усилятся, но не достигнут сильных градаций», — сказал он.

«Но это, скорее всего, ночь со среды на четверг. В остальное время будет преобладать облачная погода. Сегодняшний утренний туман сохранится на несколько дней. Дневная температура будет +12, +14 градусов», — поделился синоптик.