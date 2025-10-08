Подмосковных грибников попросили помочь учёным

08 октября 2025, 11:00

оригинал Фото: Istock / shironosov

Многие жители Подмосковья в разгар грибного сезона устремляются в лес для «тихой охоты». Между тем они могут помочь экологам и биологам в наблюдениях за популяциями грибов. Это можно сделать на фенологическом портале Русского географического общества.





Наблюдения грибников могут стать источником ценных знаний, в том числе о краснокнижных видах.

«Дело в том, что из-за климатических изменений образование плодовых тел многих грибов смещается по срокам. Как отмечают микологи, виды, которые всегда плодоносили в конце лета и начале осени, сейчас образуют плодовые тела к середине лета. Грибники жалуются, что многие виды осенью уже не удается отыскать», – пояснил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.