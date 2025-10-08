Подмосковных грибников попросили помочь учёным
Многие жители Подмосковья в разгар грибного сезона устремляются в лес для «тихой охоты». Между тем они могут помочь экологам и биологам в наблюдениях за популяциями грибов. Это можно сделать на фенологическом портале Русского географического общества.
Наблюдения грибников могут стать источником ценных знаний, в том числе о краснокнижных видах.
«Дело в том, что из-за климатических изменений образование плодовых тел многих грибов смещается по срокам. Как отмечают микологи, виды, которые всегда плодоносили в конце лета и начале осени, сейчас образуют плодовые тела к середине лета. Грибники жалуются, что многие виды осенью уже не удается отыскать», – пояснил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.Наблюдение за этими процессами позволит учёным выяснить, как грибы реагируют на погодные аномалии. Помочь в этом может каждый. Однако нужно помнить, что краснокнижные виды можно только наблюдать, а собирать нельзя.
В первую очередь, стоит обратить внимание на состояние плодового тела – здорово ли оно, не поражено ли насекомыми. При этом обязательно нужно приложить фото, указать GPS-координаты наблюдения и географическое положение – область, район и населённый пункт.
Как пополнить копилку знаний учёных о грибах, можно почитать на сайте. А список грибов, внесённых в Красную книгу Московской области, размещён по ссылке.