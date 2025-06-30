Синоптик рассказал, когда в Москве прекратятся дожди

30 июня 2025, 15:39

Синоптик Шувалов: дождь в Москве прекратится в среду

Фото: iStock/Oleg Elkov

Москву и область накрывают продолжительные дожди и низкие температуры. Горожане перестали понимать природу и с нетерпением ждут возвращения лета.





Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что дождь продлится еще минимум две ночи из-за наступившего циклона.





«В ближайшие два дня у нас будет +15, +17 градусов. И наиболее сильный дождь пройдет в ночь с понедельника на вторник. В среду дождь прекратится, а температура пойдет на повышение. В четверг ожидается +21, +23 градуса, а в пятницу уже +25, +27», — сказал синоптик.

«Сегодня мы пройдём нижнюю точку атмосферного давления, а потом оно начнёт расти. Сначала медленно, а потом всё быстрее и быстрее. И к концу недели вернется на нормальный уровень», — заключил Шувалов.