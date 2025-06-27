В конце недели в Москве вновь ожидаются дожди

27 июня 2025, 14:03

Фото: iStock/Shawn Haynes

В воскресенье в столичном регионе снова пойдут дожди. Об этом предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.





В ночь на воскресенье ожидается температура до 10 градусов, а днем потеплеет до 21–23 градусов. Однако в воскресенье во второй половине дня пойдут дожди.





«Ближе к ночи они усилятся, их интенсивность будет составлять порядка 10–15 миллиметров за три часа. Ветер примет более устойчивое западное направление, немного усилившись до 5–10 метров в секунду», — уточнил Ильин в беседе с «Москвой 24».

«Ненастная погода в июле — это один из прогнозов, который имеет право на существование. Но насколько достоверным будет этот прогноз, мы узнаем, когда проживём этот самый июль», — отметил синоптик.