В конце недели в Москве вновь ожидаются дожди
В воскресенье в столичном регионе снова пойдут дожди. Об этом предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
В ночь на воскресенье ожидается температура до 10 градусов, а днем потеплеет до 21–23 градусов. Однако в воскресенье во второй половине дня пойдут дожди.
«Ближе к ночи они усилятся, их интенсивность будет составлять порядка 10–15 миллиметров за три часа. Ветер примет более устойчивое западное направление, немного усилившись до 5–10 метров в секунду», — уточнил Ильин в беседе с «Москвой 24».
Он также добавил, что дожди продолжатся и в понедельник, а температура воздуха ожидается порядка 15–20 градусов.
В свою очередь руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с RT, что в июле также ожидается ненастная погода.
«Ненастная погода в июле — это один из прогнозов, который имеет право на существование. Но насколько достоверным будет этот прогноз, мы узнаем, когда проживём этот самый июль», — отметил синоптик.
Тем не менее, по его словам, в начале месяца ожидается заметное улучшение погоды.
Шувалов добавил, что больше склоняется к тому прогнозу, который обещает теплый июль с умеренным количеством осадков.