Астроном раскрыл, к какому мощному космическому событию готовиться в августе

02 июня 2025, 18:22

Астроном Эйсмонт: в августе произойдет мощный звездопад

Фото: iStock/Nazarii Neshcherenskyi

В ночь на 3 июня на небе произойдет одно из самых ярких астрономических явлений: шесть планет Солнечной системы выстроятся почти по прямой. В параде примут участие Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Такое совпадение траекторий случается крайне нечасто, и ученые уже называют его одним из ключевых космических событий года.





Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Натан Эйсмонт в беседе с «Радио 1» заявил, что это явление не всегда удается наблюдать из одной точки в одно время, и бывает такое, что планеты выстраиваются в один ряд, но в разное время.





«Сегодня к вечеру можно увидеть Юпитер и Марс. А вот Меркурий находится близко к горизонту, к Солнцу, его точно нельзя будет увидеть. С утра появятся Венера и Сатурн. Чтобы насладиться этим зрелищем, нужно проснуться часов в шесть», — сказал эксперт.

«Такие расположения удобны для проведения радиационных маневров. Если мы направим космический аппарат, то он сначала пролетит Юпитер, потом Сатурн и так далее», — объяснил специалист.