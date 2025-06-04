Москвичам пообещали жару до +31°C в начале следующей недели
Синоптик Позднякова: в столичном регионе на выходных ожидаются грозы
К концу недели в столичном регионе ожидаются грозы, а к понедельнику, 9 июня, воздух прогреется до 29-31°C. Такой прогноз сделала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
«На пятницу, 6 июня, ожидается развитие активной кучевой облачности. Будет проходить атмосферный фронт, гроза в дневные часы возможна и в области, и в Москве. В понедельник, 9 июня, будет очень жарко при переменной облачности — днем воздух прогреется до 29-31°C», — рассказала Позднякова в беседе с «Газетой.Ru».
По словам синоптика, потом погода начнет возвращаться к норме, и дневная температура будет составлять 20-25°C.
При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал RT, что в начале июня в городах Сибири теплее, чем на курортах Чёрного моря.
«Вплоть до конца недели температура воздуха в Новосибирске, Омске, Барнауле будет значительно выше, чем в Сочи или Геленджике. В Геленджике и Сочи будет где-то +20…+23 °C, а в Барнауле и Новосибирске — +27…+30 °C», — уточнил синоптик.
Однако он отметил, что уже в выходные ситуация изменится. В воскресенье в Новосибирске ожидается похолодание с грозами, градом и штормовым ветром, а на Черноморском побережье потеплеет до +26…+28 °C.