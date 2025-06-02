Синоптик рассказала о погоде в Москве и области в ближайшие дни

02 июня 2025, 16:25

Синоптик Позднякова: в Москве и области ожидается повышение температуры

Фото: iStock/DOF

Первые летние дни радуют москвичей солнцем и зноем. Какая погода ждет столицу и область дальше?





Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» заявила, что Москву ожидает повышение температуры.





«Нас пересечет теплый атмосферный фронт, местами пройдут кратковременные дожди. Ночи станут заметно теплее, в пределах 13−15 градусов, а дневная температура достигнет 24−26 градусов. То есть на пару градусов выше нормы», — сказала она.

«Шестого числа повышение температуры продолжится, дневная температура будет уже 23−28 градуса, седьмого июня — 24−29. Будем наслаждаться теплом, которое дарит нам природа», — подчеркнула Позднякова.