Синоптик рассказал, когда в Москву и Подмосковье придет снег
Синоптик Шувалов: в Москве и Подмосковье снега до конца сентября не будет
Сентябрь подходит к концу, а погода все еще теплая, хотя есть подозрения, что похолодание совсем близко.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что на Москву и Подмосковье идет похолодание, и оно случится во второй половине недели.
«Завтра начнется снижение температуры, и температура будет на 8−9 градусов ниже, чем сегодня. Пройдет небольшой дождь, в среду утром ожидается прохладный северо-западный порывистый ветер, а дневная температура будет чуть выше 10 градусов. Такая погода продержится до конца недели», — сказал синоптик.
По его словам, сегодняшний понедельник — последний день метеорологического лета, а дальше начнется осень.
«То есть мы грелись большую часть сентября, дальше — все. Вероятность снега до конца этой недели 10%.Скорее всего, до конца сентября снегопадных апокалипсисов не будет», — объяснил Шувалов.