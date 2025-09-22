Синоптик рассказал, когда в Москву и Подмосковье придет снег

22 сентября 2025, 16:18

Синоптик Шувалов: в Москве и Подмосковье снега до конца сентября не будет

Фото: istockphoto/Olga Seredenko

Сентябрь подходит к концу, а погода все еще теплая, хотя есть подозрения, что похолодание совсем близко.





Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что на Москву и Подмосковье идет похолодание, и оно случится во второй половине недели.





«Завтра начнется снижение температуры, и температура будет на 8−9 градусов ниже, чем сегодня. Пройдет небольшой дождь, в среду утром ожидается прохладный северо-западный порывистый ветер, а дневная температура будет чуть выше 10 градусов. Такая погода продержится до конца недели», — сказал синоптик.

«То есть мы грелись большую часть сентября, дальше — все. Вероятность снега до конца этой недели 10%.Скорее всего, до конца сентября снегопадных апокалипсисов не будет», — объяснил Шувалов.