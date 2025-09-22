Москвичам рассказали о погоде в последние дни сентября

22 сентября 2025, 12:48

Синоптик Вильфанд: в Москве ожидается резкое похолодание

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

В понедельник, 22 сентября, в Москве и Подмосковье ожидается летняя погода, но уже во вторник начнёт холодать. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.





По его словам, 22 сентября в Москве ожидается до +27 °С. Такая температура характерна для третьей декады июля.





«Ночью воздушные массы ещё перемещаются в том же направлении, минимальная температура — +14...+16 °С. Очень летняя ночь. А вот с завтрашнего дня начнётся изменение циркуляции. Появится облачность, во второй половине дня пойдут осадки. И температура понизится до +16...+18 °С», — предупредил Вильфанд в беседе с RT.

«В последующие дни, с 25 по 27 сентября, характер погоды будет один, погода будет определяться периферией холодного антициклона, существенных осадков не ожидается. Ночная температура — в пределах +2…+7 °С, дневная температура — +7…+12 °С», — уточнила эксперт.