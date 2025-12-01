Москвичам рассказали, какой будет погода в первую неделю декабря
Синоптик Вильфанд: В Москве ожидается аномально тёплое начало зимы
В первую неделю зимы в столичном регионе ожидается аномально теплая для этого периода погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его прогнозу, температура в ближайшие дни будет превышать климатическую норму на 4–6 °С и не будет соответствовать началу зимы.
«В ночные часы в Подмосковье столбики термометров остановятся в районе нулевой отметки и покажут -3…+2 °С, а в столице — от -1 до +1 °С. Дневные температуры в области составят 0…+5 °С, а в Москве — плюс 2–4 °С», — сказал Вильфанд «Вечерней Москве».
Осадков в Москве и Подмосковье не будет, однако погода будет пасмурной, добавил специалист.
При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил в беседе с RT, что пасмурная и туманная погода без осадков сохранится до середины декабря.
«Существенного изменения пока не видно. Первые признаки, вероятность которых ещё нужно подтверждать, появляются на рубеже 14—15 декабря. То есть мы находимся в синоптическом болоте», — уточнил синоптик.
Шувалов добавил, что такая погода характерна для ноября.