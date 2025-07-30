Синоптик рассказал, когда в Москву придет похолодание
Синоптик Леус: на выходных в Москве будут дожди с грозами
В Москве и области уже несколько дней подряд держится жаркая знойная погода. Какого прогноза ожидать дальше?
Ведущий специалист Центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус в беседе с «Радио 1» заявил, что до конца текущей недели в столичном регионе будет очень жарко.
«Сегодня температура в Москве будет +29, +31 градус без дождей. Завтра погода слегка начнет меняться, возможны короткие дожди, но это коснется только северной и западной части Москвы», — сказал он.По его словам, скоро в формирование метеоусловий в регионе вмешается холодный атмосферный фронт, и понижение температуры будет довольно значительным.
«Но все равно столбики термометров днем будут подниматься выше климатической нормы, пусть не на 5−6 градусов, как это происходит сегодня или завтра, а всего лишь 1-2 градуса. В субботу и воскресенье возможны кратковременные дожди с грозами», — поделился эксперт.