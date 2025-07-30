Синоптик рассказал, когда в Москву придет похолодание

30 июля 2025, 13:48

Синоптик Леус: на выходных в Москве будут дожди с грозами

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

В Москве и области уже несколько дней подряд держится жаркая знойная погода. Какого прогноза ожидать дальше?





Ведущий специалист Центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус в беседе с «Радио 1» заявил, что до конца текущей недели в столичном регионе будет очень жарко.





«Сегодня температура в Москве будет +29, +31 градус без дождей. Завтра погода слегка начнет меняться, возможны короткие дожди, но это коснется только северной и западной части Москвы», — сказал он.

«Но все равно столбики термометров днем будут подниматься выше климатической нормы, пусть не на 5−6 градусов, как это происходит сегодня или завтра, а всего лишь 1-2 градуса. В субботу и воскресенье возможны кратковременные дожди с грозами», — поделился эксперт.