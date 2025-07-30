Синоптик Колесов: в Санкт-Петербурге возможен новый температурный рекорд

30 июля 2025, 13:34

Фото: istockphoto / lamyai

Температура воздуха в Санкт-Петербурге может превысить исторический максимум. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов в интервью RT.





Он рассказал, чторанее зафиксированный температурный рекорд для города составляет 32,1 °С. Согласно прогнозам, сегодня столбики термометров могут подняться выше этой отметки.





«Теоретически рекорд может быть. А вообще до конца недели сохранится жаркая погода. Завтра и послезавтра — кратковременные дожди, температура — около 30 °С», — отметил специалист.