Синоптик рассказал, когда в Москву вернется солнце на смену дождям

21 июля 2025, 13:42

Синоптик Шувалов: в пятницу в Москве будет солнечная погода

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Москву и область настигли сильные дожди. Людей не спасают даже зонтики и крыши. Чего ждать от погоды дальше?





Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что дожди пришли не только в Московскую область, но и в Липецкую с Калужской.





«Запал у этой зоны осадков был очень существенный. Эпицентр дождевой зоны смещается на северо-запад и находится на границе между Московской и Тверской областями. Но этот хвост шлейфом тянется еще до Коломны», — сказал он.

«Дальше, скорее всего, будут умеренные дожди кратковременного характера, может быть, кое-где с грозой. Еще в среду и четверг дожди возможны, дальше они будут уменьшать свою силу, а запасы влаги потихонечку уйдут. В пятницу нас ждет хорошая солнечная погода», — объяснил синоптик.