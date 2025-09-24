Стало известно, когда москвичам дадут отопление
Жилые дома в Москве начнут отапливать при среднесуточной температуре воздуха ниже плюс 8 градусов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, отопительный сезон стартует, когда температура будет устойчиво держаться несколько дней на отметке плюс 8 или ниже. Согласно прогнозу специалиста, в последнюю неделю сентября будет весьма прохладно ночью. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 5, а днем воздух прогреется до 8-13 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о грядущем похолодании. Специалист заявил, что на центральную часть России надвигаются холода, которые приведут к падению температуры воздуха до октябрьских значений.
