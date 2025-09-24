Стало известно, когда москвичам дадут отопление

24 сентября 2025, 05:47

Москвичам назвали условия для подачи отопления

Фото: istockphoto / almaphoto

Жилые дома в Москве начнут отапливать при среднесуточной температуре воздуха ниже плюс 8 градусов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.