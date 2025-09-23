Синоптик назвал последний тёплый день в Москве

23 сентября 2025, 15:20

Синоптик Ильин: 23 сентября станет последним тёплым днём в Москве

Фото: iStock/alexei_tm

Вторник, 23 сентября, станет последним тёплым днём в Москве и Подмосковье. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.





По его данным, во вторник, 23 сентября, в столичном регионе воздух прогреется до +17...+19 °С, но уже вечером станет значительно прохладнее. Ночью столбики термометров опустятся +3 °С по области.





«В среду в течение дня +10...+12 °С, такая же температура в четверг. В пятницу до +13...+15 °С может потеплеть. В субботу тёплая погода — +14...+15 °С, а в воскресенье похолодает до +10...+12 °С. 27 сентября вызывает вопросы: пройдёт ли снег? Скорее всего, дело до снега не дойдёт. Минимальная температура — +4...+9 °С», — рассказал Ильин в беседе с RT.

«По данным прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в течение дня местами прогнозируются интенсивные осадки. В такую погоду специалисты советуют по возможности не покидать жилища без необходимости», — говорится в материале.