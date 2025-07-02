Синоптик рассказал о погоде в Москве на ближайшие дни

02 июля 2025, 14:02

Синоптик Леус: летняя погода в Москву вернется в четверг

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Несколько дней Москву и область заливают дожди. Горожане достали теплую одежду и надеются, что летнее тепло все-таки вернется.





Ведущий специалист Центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус в беседе с «Радио 1» сообщил, что погода в ближайшие дни улучшится.





«Температура в Москве была равна норме последних дней сентября. Учитывая дожди, облака и неприятный ветер, мы побывали практически в осени. Уже сегодня погода начинает меняться, этот минусный дождливый циклон уходит в районы Средней Волги. Атмосферное давление уже растет, на небе виднеются прояснения, дожди будут кратковременными», — сказал он.

«В пятницу и субботу будет прохладно, но погода будет спокойной, без осадков. В воскресенье также без осадков, чуть выше + 20 градусов. А с началом новой недели нас вновь ждет несколько дней 25-ти градусного тепла», — поделился Леус.