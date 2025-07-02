Синоптик рассказал о погоде в Москве на ближайшие дни
Синоптик Леус: летняя погода в Москву вернется в четверг
Несколько дней Москву и область заливают дожди. Горожане достали теплую одежду и надеются, что летнее тепло все-таки вернется.
Ведущий специалист Центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус в беседе с «Радио 1» сообщил, что погода в ближайшие дни улучшится.
«Температура в Москве была равна норме последних дней сентября. Учитывая дожди, облака и неприятный ветер, мы побывали практически в осени. Уже сегодня погода начинает меняться, этот минусный дождливый циклон уходит в районы Средней Волги. Атмосферное давление уже растет, на небе виднеются прояснения, дожди будут кратковременными», — сказал он.
По его словам, в четверг будет уже летняя погода, и температура поднимется до +25 градусов.
«В пятницу и субботу будет прохладно, но погода будет спокойной, без осадков. В воскресенье также без осадков, чуть выше + 20 градусов. А с началом новой недели нас вновь ждет несколько дней 25-ти градусного тепла», — поделился Леус.