Синоптики рассказали о погоде в Москве на ближайшую неделю
Москвичей ожидает дождливая неделя
В Москве ожидается дождливая неделя. Такой прогноз сделала ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Сегодняшний день, 30 июня, будет самым ненастным на этой неделе. Однако уже с 1 июля циклон начнет постепенно заполняться и смещаться на восток, что приведет к некоторому улучшению погодных условий», — рассказала Позднякова «Известиям».
По ее словам, во вторник в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди. Днем температура составит порядка 16-18 °С, будет дуть сильный ветер с порывами до 12–17 м/с.
В среду будет переменная облачность, кратковременные дожди продолжатся. Днем воздух прогреется до 21 °С.
В свою очередь синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин отметил в беседе с RT, что с четверга погода в Москве начнет налаживаться.
«В четверг погода возьмёт курс на повышение температуры, но ненадолго. Будет больше солнца и температура +21…+26 °С. В пятницу погода ожидается преимущественно без осадков с температурой +21…+24 °С», — рассказал Ильин.
В выходные, по словам синоптика, тепла ждать не стоит.