Эксперт рассказал, как спасти растения от затяжных дождей

Дачников призвали быстрее спасать урожай от затяжных дождей
Фото: Istock/ALEKSEI BEZRUKOV

Агроном Владимир Викулов рассказал, что при затяжных дождях томаты, клубнику, перец и баклажаны необходимо спасать в первую очередь.



В беседе с «Москва 24» эксперт сообщил, что при обильных осадках больше всего страдают растения семейства паслёновых.

«Они очень не любят избытка влаги, при этом отвечают на него активным вегетативным ростом. Поэтому садоводам в дождливую погоду следует своевременно удалять пасынки, иначе все силы растения уйдут на них, а не на развитие плодов», — отметил Викулов.
Агроном добавил, что нижние листья посаженных овощей крайне важно удалять, а для крестоцветных, таких как брокколи и капуста, нужно прокопать дренажные канавки для отвода воды.

Кроме того, желательно следить за клубникой, чтобы спасти её от серой гнили. Для этого следует приподнимать ягоды, не давая им касаться земли
Ольга Щелокова

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