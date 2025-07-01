Эксперт рассказал, как спасти растения от затяжных дождей
Дачников призвали быстрее спасать урожай от затяжных дождей
Агроном Владимир Викулов рассказал, что при затяжных дождях томаты, клубнику, перец и баклажаны необходимо спасать в первую очередь.
В беседе с «Москва 24» эксперт сообщил, что при обильных осадках больше всего страдают растения семейства паслёновых.
«Они очень не любят избытка влаги, при этом отвечают на него активным вегетативным ростом. Поэтому садоводам в дождливую погоду следует своевременно удалять пасынки, иначе все силы растения уйдут на них, а не на развитие плодов», — отметил Викулов.Агроном добавил, что нижние листья посаженных овощей крайне важно удалять, а для крестоцветных, таких как брокколи и капуста, нужно прокопать дренажные канавки для отвода воды.
Кроме того, желательно следить за клубникой, чтобы спасти её от серой гнили. Для этого следует приподнимать ягоды, не давая им касаться земли