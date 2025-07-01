Эксперт рассказал, как спасти растения от затяжных дождей

01 июля 2025, 13:32

Дачников призвали быстрее спасать урожай от затяжных дождей

Фото: Istock/ALEKSEI BEZRUKOV

Агроном Владимир Викулов рассказал, что при затяжных дождях томаты, клубнику, перец и баклажаны необходимо спасать в первую очередь.





В беседе с «Москва 24» эксперт сообщил, что при обильных осадках больше всего страдают растения семейства паслёновых.

«Они очень не любят избытка влаги, при этом отвечают на него активным вегетативным ростом. Поэтому садоводам в дождливую погоду следует своевременно удалять пасынки, иначе все силы растения уйдут на них, а не на развитие плодов», — отметил Викулов.