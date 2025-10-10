Синоптик рассказал о погоде в Москве и области на ближайшие дни
Синоптик Шувалов: в Москву и Подмосковье придет настоящий октябрь
Первая неделя октября радовала москвичей и жителей Подмосковья солнцем и теплом, однако погода медленно портится дождями.
Руководитель прогностического центра «Медиа» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что сезон дождей в Москве и области стартовал очень спокойно и медленно.
«Сильными и даже умеренными дождями это не назовешь. Если смотреть на всю карту по количеству выпавших осадков, то это очень немного. Собственно говоря, мы продолжаем ту тенденцию, которая набрала силу еще в сентябре: теплая погода сохранится и в субботу», — сказал он.
По словам синоптика, переход к более интенсивным и продолжительным дождям москвичей и жителей региона ждет в воскресенье, в понедельник и во вторник.
«В субботу будет +10, +12 градусов, в воскресенье +8, +9, а с понедельника температура ожидается не выше +7. Официальные прогнозы говорят, что в отдельных районах может пройти снег, но он будет с дождем и не ляжет», — объяснил Шувалов.
Он добавил, что со следующей недели начнется поистине октябрьский вариант погоды.