Синоптик рассказал о погоде в Москве и области на ближайшие дни

10 октября 2025, 16:33

Синоптик Шувалов: в Москву и Подмосковье придет настоящий октябрь

Фото: Istock/Yury Karamanenko

Первая неделя октября радовала москвичей и жителей Подмосковья солнцем и теплом, однако погода медленно портится дождями.





Руководитель прогностического центра «Медиа» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что сезон дождей в Москве и области стартовал очень спокойно и медленно.





«Сильными и даже умеренными дождями это не назовешь. Если смотреть на всю карту по количеству выпавших осадков, то это очень немного. Собственно говоря, мы продолжаем ту тенденцию, которая набрала силу еще в сентябре: теплая погода сохранится и в субботу», — сказал он.

«В субботу будет +10, +12 градусов, в воскресенье +8, +9, а с понедельника температура ожидается не выше +7. Официальные прогнозы говорят, что в отдельных районах может пройти снег, но он будет с дождем и не ляжет», — объяснил Шувалов.

