Синоптик Позднякова рассказала, когда в Москве выпадет первый снег

Синоптик Позднякова: первый снег в Москве может выпасть 30 октября
Фото: istockphoto / Eugene Nekrasov

В Москве продолжает холодать, и дело постепенно движется к зиме. Примерную дату появления первого снежного покрова в столице в беседе с РИА Новости назвала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.



По ее словам, все прогнозы указывают, что снег с наибольшей долей вероятности выпадет в последних числах текущего месяца. Синоптик подчеркнула, что в это соответствует климатической норме.

«Ну, собственно говоря, это и климатические сроки, когда у нас не просто выпадает снег, первый снег, а когда устанавливается временный снежный покров», — заявила Позднякова.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает москвичей в октябре.
Александр Огарёв

