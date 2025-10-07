Синоптик Позднякова рассказала, когда в Москве выпадет первый снег

07 октября 2025, 05:18

Синоптик Позднякова: первый снег в Москве может выпасть 30 октября

Фото: istockphoto / Eugene Nekrasov

В Москве продолжает холодать, и дело постепенно движется к зиме. Примерную дату появления первого снежного покрова в столице в беседе с РИА Новости назвала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.





По ее словам, все прогнозы указывают, что снег с наибольшей долей вероятности выпадет в последних числах текущего месяца. Синоптик подчеркнула, что в это соответствует климатической норме.



«Ну, собственно говоря, это и климатические сроки, когда у нас не просто выпадает снег, первый снег, а когда устанавливается временный снежный покров», — заявила Позднякова.