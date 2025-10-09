Достижения.рф

Стало известно, какая зима ожидает россиян

Синоптик Позднякова: предстоящая зима может быть тёплой, но не такой как прошлая
Фото: iStock/Nastco

Предстоящая зима в России не будет такой же тёплой, как прошлая. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.



По её словам, в декабре температура будет соответствовать климатической норме, но с вероятностью отрицательных аномалий. А вот январь и февраль прогнозируются с положительной аномалией.

«Но величину аномалии заранее определить нельзя. Положительная аномалия у нас была и в прошлых январе и феврале. Очень высокая аномалия. В результате зима оказалась очень тёплой», — отметила Позднякова в беседе с RT.

Она добавила, что предстоящая зима, вероятно, будет тёплой, однако холоднее предыдущей.

Тем временем в Сибири в ближайшие дни ожидаются морозы. Об этом пишет «Сiбдепо» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«По-настоящему холодная погода в течение всей недели прогнозируется в Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской областях, Алтайском крае, Хакасии, Тыве, Красноярском крае, а также в центре и на юге Иркутской области», — рассказал ТАСС Вильфанд.

По его словам, минимальные значения в Кемеровской составят 6...11 °С ниже нуля.
Элина Позднякова

