Стало известно, какая зима ожидает россиян

09 октября 2025, 15:00

Синоптик Позднякова: предстоящая зима может быть тёплой, но не такой как прошлая

Фото: iStock/Nastco

Предстоящая зима в России не будет такой же тёплой, как прошлая. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По её словам, в декабре температура будет соответствовать климатической норме, но с вероятностью отрицательных аномалий. А вот январь и февраль прогнозируются с положительной аномалией.





«Но величину аномалии заранее определить нельзя. Положительная аномалия у нас была и в прошлых январе и феврале. Очень высокая аномалия. В результате зима оказалась очень тёплой», — отметила Позднякова в беседе с RT.

«По-настоящему холодная погода в течение всей недели прогнозируется в Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской областях, Алтайском крае, Хакасии, Тыве, Красноярском крае, а также в центре и на юге Иркутской области», — рассказал ТАСС Вильфанд.