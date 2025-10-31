Достижения.рф

Синоптик рассказал о погоде в Москве и области на ноябрьских праздниках

Синоптик Шувалов: в ноябрьские праздники будет тепло и дождливо
Фото: iStock/Yury Karamanenko

Наступает ноябрь — последний месяц осени. Какую погоду ждать москвичам и жителям Подмосковья на праздничных выходных?



Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что ноябрь станет продолжением октября.

«Со 2 по 4 ноября у нас будет достаточно тепло. Дневная температура составит +8, +9 градусов тепла, но это достаточно нехарактерно для начала ноября и на 5 градусов выше климатической нормы», — сказал он.

По словам синоптика, выходные будут также дождливыми, осадков может быть до 10−15 миллиметров.

«При такой облачной погоде, плотных облаках, переносе воздуха в основном с юга, никаких заморозков до 10−12 ноября ждать не приходится. Туманы очень даже вероятны. Скорость ветра не больше 3 метров в секунду», — поделился Шувалов.
Анастасия Панченко

