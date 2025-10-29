Стало известно, когда в Москве выпадет снег

29 октября 2025, 14:22

Синоптик Шувалов: снег в Москве возможен во второй половине ноября

Фото: iStock/VvoeVale

Снег в Москве и Подмосковье может выпасть только во второй половине ноября. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.





По прогнозу синоптика, в ночь на 1 ноября в Москве пройдёт дождь, а температура в первые дни месяца составит порядка +2...+5 °С в ночные часы, а днём +6...+7 °С.





«Не исключён небольшой дождь в ночь на 4 ноября. Днём будет достаточно тепло — до +8...+9 °С. Тёплая погода, не совсем характерная для этих чисел. Снега в Москве, вероятно, не будет ещё достаточно долго», — отметил Шувалов в беседе с RT.

«В первой пятидневке ожидается повышение температуры воздуха ночью до -2…+3 °С, днем до +5…10 °С», — говорится в материале.