Стало известно, когда в Москве выпадет снег
Синоптик Шувалов: снег в Москве возможен во второй половине ноября
Снег в Москве и Подмосковье может выпасть только во второй половине ноября. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По прогнозу синоптика, в ночь на 1 ноября в Москве пройдёт дождь, а температура в первые дни месяца составит порядка +2...+5 °С в ночные часы, а днём +6...+7 °С.
«Не исключён небольшой дождь в ночь на 4 ноября. Днём будет достаточно тепло — до +8...+9 °С. Тёплая погода, не совсем характерная для этих чисел. Снега в Москве, вероятно, не будет ещё достаточно долго», — отметил Шувалов в беседе с RT.
По его словам, снег в столичном регионе выпадет только во второй половине ноября.
Тем временем в Кузбассе в ноябре также ожидается температура на 1,5…2 °С выше климатической нормы. Об этом пишет «Сiбдепо» со ссылкой на синоптиков Кемеровского Гидрометцентра.
«В первой пятидневке ожидается повышение температуры воздуха ночью до -2…+3 °С, днем до +5…10 °С», — говорится в материале.
В течение месяца температура воздуха в регионе будет колебаться: ночами местами ожидается до 19 °С ниже нуля, а днём воздух будет прогреваться до +3 °С.