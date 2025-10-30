«Снега не будет»: синоптик рассказал о погоде в Москве в начале ноября

30 октября 2025, 14:02

Синоптик Ильин: в первой половине ноября снега не будет

Фото: iStock/Sheviakova kateryna

До середины ноября в столичном регионе не предвидится отрицательных температур, поэтому и снега не будет. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.





По его словам, в первой половине ноября снега не будет, поскольку температура воздуха будет превышать климатическую норму.





«Отрицательных температур не предвидится примерно до середины месяца. В отдельные периоды, при прояснениях в ночные часы, температура воздуха может опускаться до плюс 1–2 °С, но не ниже 0 °С», — рассказал Ильин «Вечерней Москве».

«В ночные часы в субботу еще будет приниматься небольшой дождичек, но днем уже без существенных осадков. В небе будут появляться просветы. Фон температуры останется довольно высоким. Минимальная температура в ночное время по Москве — +4…+6 °С. В дневное — +6…+8 °С», — уточнила Позднякова.