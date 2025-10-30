«Снега не будет»: синоптик рассказал о погоде в Москве в начале ноября
До середины ноября в столичном регионе не предвидится отрицательных температур, поэтому и снега не будет. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
По его словам, в первой половине ноября снега не будет, поскольку температура воздуха будет превышать климатическую норму.
«Отрицательных температур не предвидится примерно до середины месяца. В отдельные периоды, при прояснениях в ночные часы, температура воздуха может опускаться до плюс 1–2 °С, но не ниже 0 °С», — рассказал Ильин «Вечерней Москве».
В свою очередь главный специалист «Метеоновостей», синоптик Татьяна Позднякова рассказала Общественной Службе Новостей, что на ноябрьских праздниках москвичей ожидает благоприятная погода, однако уже 4 ноября ожидается сильный дождь.
«В ночные часы в субботу еще будет приниматься небольшой дождичек, но днем уже без существенных осадков. В небе будут появляться просветы. Фон температуры останется довольно высоким. Минимальная температура в ночное время по Москве — +4…+6 °С. В дневное — +6…+8 °С», — уточнила Позднякова.
2 и 3 ноября существенных осадков в Москве не ожидается, днём воздух прогреется до +3…+8 °С. В эти дни температура будет на 4-5 °С выше климатической нормы. 4 ноября в московском регионе пойдёт сильный дождь, заключила синоптик.