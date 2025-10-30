В подмосковном Минтрансе назвали срок смены летней резины на зимнюю
Подмосковным водителям вскоре предстоит сменить летние покрышки автомобилей на зимние. Это необходимо сделать, когда среднесуточная температура достигнет +5-7°С, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Менять шины необходимо, так как из-за воздействия температур летняя резина становится слишком твёрдой и теряет упругость. Это ухудшает сцепление с дорогой и увеличивает тормозной путь», – пояснили в ведомстве.Согласно правилам, зимние шины нужно установить до 1 декабря, однако нужно ориентироваться на погоду. По прогнозам синоптиков, благоприятная температура для смены резины установится в первые недели ноября. А после 10 ноября по ночам уже ожидается температура от 0° до -1С°.
Как пояснили в министерстве, можно устанавливать как шипованные, так и нешипованные зимние шины с маркировкой «M+S», «M&S» или «M S». Для езды по городу подойдут так называемые «липучки». Они хорошо прилегают к мокрому асфальту, но на льду могут провести себя непредсказуемо. Шипованные шины лучше ведут себя на заснеженных и обледенелых участках и больше подходят для тех, кто ездит в основном за городом.
«Начните подготовку автомобиля к зиме. Проверьте и замените изношенные элементы – пройдите диагностику автомобиля на станции техобслуживания, проверьте состояние аккумулятора, тормозной системы, технических жидкостей, печки, поменяйте стеклоочистители», – посоветовали в ведомстве.Там добавили, что сейчас водителям следует быть особо внимательными на дорогах из-за дождей и снижения температуры. К тому же в середине ноября ожидается снег. Нельзя превышать скорость и совершать резкие манёвры. Также необходимо держать дистанцию.