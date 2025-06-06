Синоптик рассказал о погоде в Москве и области на выходных

Синоптик Шувалов: на выходных в Москве будут дожди и грозы
Фото: iStock/Julia_Sudnitskaya

Приближаются первые летние выходные. Какая погода ждет москвичей и жителей области?



Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что на выходных в Москве будет 25-27 градусов тепла.

«Усложнять погоду будут кратковременные дожди и грозы. Все это будет локально. Они будут и в субботу, и в воскресенье, и в понедельник, когда пройдет холодный фронт. И после, ко вторнику, температура понизится до 20−22 градусов», — поделился синоптик.

Он добавил, что дальше температура будет умеренной и вернется к привычной июньской.

«Май выполнил норму по дождям, даже 102% выдал от месячной нормы. В ближайшие дни это пополнится июньскими дождями. Это уменьшит пожарную опасность», — завершил Шувалов.
Анастасия Панченко

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