Синоптик рассказал о погоде в Москве и области на выходных

06 июня 2025, 16:19

Синоптик Шувалов: на выходных в Москве будут дожди и грозы

Фото: iStock/Julia_Sudnitskaya

Приближаются первые летние выходные. Какая погода ждет москвичей и жителей области?





Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что на выходных в Москве будет 25-27 градусов тепла.





«Усложнять погоду будут кратковременные дожди и грозы. Все это будет локально. Они будут и в субботу, и в воскресенье, и в понедельник, когда пройдет холодный фронт. И после, ко вторнику, температура понизится до 20−22 градусов», — поделился синоптик.

«Май выполнил норму по дождям, даже 102% выдал от месячной нормы. В ближайшие дни это пополнится июньскими дождями. Это уменьшит пожарную опасность», — завершил Шувалов.