Синоптик рассказал о погоде в Москве и области на выходных
Синоптик Шувалов: на выходных в Москве будут дожди и грозы
Приближаются первые летние выходные. Какая погода ждет москвичей и жителей области?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что на выходных в Москве будет 25-27 градусов тепла.
«Усложнять погоду будут кратковременные дожди и грозы. Все это будет локально. Они будут и в субботу, и в воскресенье, и в понедельник, когда пройдет холодный фронт. И после, ко вторнику, температура понизится до 20−22 градусов», — поделился синоптик.
Он добавил, что дальше температура будет умеренной и вернется к привычной июньской.
«Май выполнил норму по дождям, даже 102% выдал от месячной нормы. В ближайшие дни это пополнится июньскими дождями. Это уменьшит пожарную опасность», — завершил Шувалов.