Синоптик раскрыл, можно ли уже купаться в столичном регионе

06 июня 2025, 13:55

Синоптик Ильин: температура воды в водоемах столицы составляет около 20 °С

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

На выходных в столичном регионе ожидается 30-градусная жара. Можно ли уже купаться в городских и областных водоемах, рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.







«Сложно сравнивать температуру воды в разных водоемах Московской области, поскольку, прогрев везде происходит по-разному. В мелких прудах и озерах — гораздо быстрее, а в крупных реках — дольше», — рассказал Ильин «Вечерней Москве».

«Церкариоз — это распространенная и очень неприятная болезнь, хотя в целом неопасная. При этой болезни поражаются кожные покровы человека плавающими в воде личинками плоского червя шистосомы (церкарии), источником которых являются утки и пресноводные моллюски», — пояснил эксперт.