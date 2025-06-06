Синоптик раскрыл, можно ли уже купаться в столичном регионе
Синоптик Ильин: температура воды в водоемах столицы составляет около 20 °С
На выходных в столичном регионе ожидается 30-градусная жара. Можно ли уже купаться в городских и областных водоемах, рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«Сложно сравнивать температуру воды в разных водоемах Московской области, поскольку, прогрев везде происходит по-разному. В мелких прудах и озерах — гораздо быстрее, а в крупных реках — дольше», — рассказал Ильин «Вечерней Москве».
Он пояснил, что на температуре воды могут сказаться дожди и пробивающиеся родники. На сегодняшний день средняя температура водоемов в Москве и Московской области составляет порядка 18–20 градусов.
По словам синоптика, многие жители столичного региона открыли купальный сезон еще в мае.
В свою очередь ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в беседе с «Газетой.Ru» предупредил, что при купании в водоемах можно заразиться инфекционными болезнями.
«Церкариоз — это распространенная и очень неприятная болезнь, хотя в целом неопасная. При этой болезни поражаются кожные покровы человека плавающими в воде личинками плоского червя шистосомы (церкарии), источником которых являются утки и пресноводные моллюски», — пояснил эксперт.
Церкариоз проявляется кожным зудом, высыпаниями и отечностью и длится до двух недель.
Кроме того, при купании в водоемах можно заразиться эшерихиозом, шигеллезом, норовирусной и ротавирусной инфекциями, гепатитом А, брюшным тифом и многими другими инфекциями, уточнил Лебедев.
Безопасным считается купание в местах, где это официально разрешено.