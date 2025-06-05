Дерматолог назвала признаки обезвоженной кожи

05 июня 2025, 17:08

Дерматолог Омарова: кофе и алкоголь могут привести к обезвоженности кожи

Фото: iStock/Suzi Media Production

Чрезмерное потребление кофе и алкоголя может привести к обезвоженности кожи. Об этом предупредила врач-дерматолог, косметолог, совладелец сети клиник доктора Зарема Омарова.





По словам эксперта, сухая кожа — это тип, обусловленный генетически, а обезвоженная кожа является временным состоянием и проявляется сероватым оттенком, чувством стянутости, шелушением и появлением мелких морщин.





«При дефиците влаги нарушается кожный барьер, и сальные железы начинают работать активнее, особенно в Т-зоне. Это компенсаторная реакция организма, которая часто сопровождается мелкими высыпаниями», — пояснила Омарова в беседе с «Известиями».

«В пятницу и выходные будет жарко. Но и не исключаем грозового положения в пятницу и субботу. При переменной облачности местами пройдёт кратковременный дождь, прогремит гроза. Жара будет сильная», — отметил синоптик.