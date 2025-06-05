Дерматолог назвала признаки обезвоженной кожи
Дерматолог Омарова: кофе и алкоголь могут привести к обезвоженности кожи
Чрезмерное потребление кофе и алкоголя может привести к обезвоженности кожи. Об этом предупредила врач-дерматолог, косметолог, совладелец сети клиник доктора Зарема Омарова.
По словам эксперта, сухая кожа — это тип, обусловленный генетически, а обезвоженная кожа является временным состоянием и проявляется сероватым оттенком, чувством стянутости, шелушением и появлением мелких морщин.
«При дефиците влаги нарушается кожный барьер, и сальные железы начинают работать активнее, особенно в Т-зоне. Это компенсаторная реакция организма, которая часто сопровождается мелкими высыпаниями», — пояснила Омарова в беседе с «Известиями».
Основными причинами обезвоженности кожи являются недостаточное потребление воды, овощей, фруктов и продуктов с жирными кислотами, а также чрезмерное употребление кофе, алкоголя и соленой пищи. Также на состоянии кожи может отразиться стресс, недосыпы, сухой воздух и УФ-излучение.
При обезвоженности кожи специалист посоветовала чаще пить воду, употреблять арбузы и огурцы, жирную рыбу и орехи. Кроме того, стоит использовать солнцезащитные кремы с маркировкой UVA/UVB, увлажняющие маски и мисты, особенно в жаркие дни.
Тем временем синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал RT, что в Москве в воскресенье воздух прогреется до +31 °C.
«В пятницу и выходные будет жарко. Но и не исключаем грозового положения в пятницу и субботу. При переменной облачности местами пройдёт кратковременный дождь, прогремит гроза. Жара будет сильная», — отметил синоптик.
В пятницу и субботу столбики термометров покажут до +28...+30 °C.