Россиянка вдруг разбогатела благодаря случайной покупке
Жительница ХМАО выиграла миллион рублей и удивилась
Семья из Ханты-Мансийского автономного округа выиграла миллион рублей в лотерею. Приз достался матери Натальи Плебух, которая приобрела билет случайно, сообщило агентство Ura.ru.
Уточнялось, россиянка покупала в магазине книгу для дочери и решила приобрести еще и несколько лотерейных билетов, которые Плебух дома раздала родственникам: мужу, матери и бабушке, а также один оставила себе. В итоге удача улыбнулась матери Натальи.
«Мама сидит скромно и говорит: «У меня все цифры закрылись». Мы округлили глаза и проверили билет... Что особенно забавно: буквально накануне мама произнесла фразу: «Миллион. И что с ним делать?»», — обратила внимание россиянка.
Пока семья не решила, на что потратить деньги.
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