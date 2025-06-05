Россиянка вдруг разбогатела благодаря случайной покупке

05 июня 2025, 14:46

Жительница ХМАО выиграла миллион рублей и удивилась

Фото: iStock/ kzenon

Семья из Ханты-Мансийского автономного округа выиграла миллион рублей в лотерею. Приз достался матери Натальи Плебух, которая приобрела билет случайно, сообщило агентство Ura.ru.





Уточнялось, россиянка покупала в магазине книгу для дочери и решила приобрести еще и несколько лотерейных билетов, которые Плебух дома раздала родственникам: мужу, матери и бабушке, а также один оставила себе. В итоге удача улыбнулась матери Натальи.





«Мама сидит скромно и говорит: «У меня все цифры закрылись». Мы округлили глаза и проверили билет... Что особенно забавно: буквально накануне мама произнесла фразу: «Миллион. И что с ним делать?»», — обратила внимание россиянка.