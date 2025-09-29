Синоптик предупредил о заморозках в Москве на текущей неделе
Синоптик Ильин: В Москве ожидаются заморозки в ближайшие дни
В середине текущей недели в столичном регионе ожидаются ночные заморозки. Об этом предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
Он уточнил, что в ночь на вторник и среду температура опустится ниже нуля. Однако уже в выходные дни ожидается потепление.
«В субботу и воскресенье в Москве значительно потеплеет. Столбик термометра в дневные часы будет подниматься до плюс 15–17 °С. Потепление продержится только пару дней», — отметил Ильин в разговоре с «Вечерней Москвой».
При этом первый снег в столице выпадет не скоро, но впереди ожидается долгая и холодная зима, заключил он.
Синоптик добавил, что снег в Москве выпадет ещё не скоро.
В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT добавил, что дневные температуры в Москве на этой неделе также не будут высокими.
«Сегодня +9...+11 °С, завтра тоже +9...+11 °С, а по области даже до +6...+7 °С максимальные температуры. И постепенное, небольшое повышение температуры начнётся со среды. Дело в том, что антициклон будет отходить на восток. И воздушные массы будут перемещаться в Москву не с северо-востока, а с востоко-юго-востока. Максимальная температура в среду и четверг — +11...+13 °С. Это всё равно ниже нормы», — отметил Вильфанд.
Тем не менее всю неделю не будет дождей, а дни будут преимущественно солнечными. В выходные, по его словам, температура достигнет климатической нормы.