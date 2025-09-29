Синоптик предупредил о заморозках в Москве на текущей неделе

29 сентября 2025, 14:24

Синоптик Ильин: В Москве ожидаются заморозки в ближайшие дни

Фото: iStock/gyro

В середине текущей недели в столичном регионе ожидаются ночные заморозки. Об этом предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.





Он уточнил, что в ночь на вторник и среду температура опустится ниже нуля. Однако уже в выходные дни ожидается потепление.





«В субботу и воскресенье в Москве значительно потеплеет. Столбик термометра в дневные часы будет подниматься до плюс 15–17 °С. Потепление продержится только пару дней», — отметил Ильин в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Сегодня +9...+11 °С, завтра тоже +9...+11 °С, а по области даже до +6...+7 °С максимальные температуры. И постепенное, небольшое повышение температуры начнётся со среды. Дело в том, что антициклон будет отходить на восток. И воздушные массы будут перемещаться в Москву не с северо-востока, а с востоко-юго-востока. Максимальная температура в среду и четверг — +11...+13 °С. Это всё равно ниже нормы», — отметил Вильфанд.