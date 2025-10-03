«Превышает норму»: синоптик рассказал о погоде в регионах РФ
Температуры воздуха по всей России в октябре превысят стандартную климатическую норму. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, температура в северных регионах европейской и азиатской частях России превышает норму.
«Заранее скажу о Приморье, сейчас там удивительно теплая погода. Температура +25…28 °С сегодня, завтра. В Амурском заливе температура около +20 °С», — рассказал Вильфанд в рамках пресс-конференции в пресс-центре МИЦ «Известия».
По его словам, такой погоде стоит радоваться, поскольку уже в ближайшие дни станет облачно, однако без осадков.
Синоптик добавил, что в ноябре по всей России будет наблюдаться температура выше климатической нормы.
При этом в беседе с RT Вильфанд уточнил, что в столичном регионе в выходные будет тепло.
«Поэтому сегодня уже температура +12...+14 °С. В субботу и воскресенье ещё более высокие значения температуры, хотя будет больше облачности. Температура днём — +14...+16 °С. Я хочу напомнить, что +15...+16 °С в октябре — это не частое событие, поэтому погодой нужно наслаждаться», — отметил эксперт.
При этом в воскресенье в Москве и области ожидаются дожди, заключил он.