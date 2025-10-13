Синоптик рассказал о погоде в Москве и Подмосковье на ближайшие дни

13 октября 2025, 13:06

Синоптик Шувалов: в Москве и Подмосковье в ближайшие дни будут дожди

Фото: Istock/Yury Karamanenko

Октябрь медленно движется к своей середине, а погода постепенно становится похожей на типично осеннюю.





Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что самое плохое с погодой случилось сегодня – в понедельник.





«Очень сильный дождь, который будет, ослабевая, продолжаться вплоть до конца дня. Он будет приниматься еще во вторник и в среду. Но самые сильные осадки были сегодня ночью. Снег отмечался в некоторых регионах. Наступила вполне октябрьская погода», — сказал он.

«Попытки будут не слишком успешными. Ждем снег в конце ноября или начале декабря. Сейчас же — дожди. До четверга определенно. Но их интенсивность будет не такой большой», — объяснил синоптик.

«Вот такое минорное начало дождливой недели распогодится к концу. Возможно, в субботу будет хорошая и теплая погода, а в воскресенье очередной циклон, дожди и умеренное похолодание», — заключил Шувалов.