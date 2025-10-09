Москвичам пообещали снег уже на следующей неделе
Снег в Москве пойдёт уже в середине следующей недели. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
По его словам, уже в предстоящие выходные в столичном регионе начнёт холодать. Дальнейшего потепления уже не ожидается.
«Если в субботу и воскресенье столбики термометров будут колебаться около плюс 10–11 градусов, то уже 13 октября температура воздуха днем составит плюс 5–9 градусов, а ночью — плюс 1–6 градусов», — предупредил Ильин в разговоре с «Вечерней Москвой».
Уже на следующей неделе, по словам синоптика, жители столичного региона увидят первые снежинки. По его прогнозу, с 14 по 16 октября ночью ожидается мокрый снег, однако устойчивый снежный покров пока не сформируется.
Ильин добавил, что до 1 ноября менять летнюю резину на зимнюю не стоит, однако на дорогах нужно будет соблюдать осторожность.
Тем временем вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал в беседе с RT, что переобувать автомобиль нужно при устойчивой температуре меньше +5 °С днём, а тем, кто живёт за городом, резину стоит поменять немного раньше, поскольку летние шины будут иметь низкую проходимость на просёлочных дорогах.
«Она (летняя резина — ред.) становится дубовой, не выполняет свои функции, не прилипает к асфальту. Это как корова на коньках. Многие, конечно, пренебрегают этим и пользуются всесезонной резиной. Но она хороша для юга и никак не подходит для средней полосы с устойчивой зимой», — пояснил эксперт.
Он также добавил, что шипованная резина хороша для езды по снегу и льду, а вот в городе её использование не оправдано.