Москвичам пообещали снег уже на следующей неделе

09 октября 2025, 22:49

Синоптик Ильин: снег в Москве пойдёт уже на следующей неделе

Фото: iStock/possum1961

Снег в Москве пойдёт уже в середине следующей недели. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.





По его словам, уже в предстоящие выходные в столичном регионе начнёт холодать. Дальнейшего потепления уже не ожидается.





«Если в субботу и воскресенье столбики термометров будут колебаться около плюс 10–11 градусов, то уже 13 октября температура воздуха днем составит плюс 5–9 градусов, а ночью — плюс 1–6 градусов», — предупредил Ильин в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Она (летняя резина — ред.) становится дубовой, не выполняет свои функции, не прилипает к асфальту. Это как корова на коньках. Многие, конечно, пренебрегают этим и пользуются всесезонной резиной. Но она хороша для юга и никак не подходит для средней полосы с устойчивой зимой», — пояснил эксперт.