Психотерапевт раскрыл, из-за чего возникает выгорание на работе

Психотерапевт Мокеев: страх остаться без денег усиливает стресс и тревогу из-за работы
Страх остаться без денег приводит к сильному стрессу из-за работы. Об этом предупредил психотерапевт Антон Мокеев.
По его словам, стрессы и тревога на работе зависят от самой работы, и чем ответственнее работа, тем сильнее переживания. Так, человек боится остаться без денег в случае увольнения, волнуется из-за допущенных ошибок и о том, что о нём подумают коллеги и начальство.
«Это такая социофобическая направленность, страх. Люди, которые сильно переживают, или убеждены, что о них должны плохо думать, постоянно крутят в голове мысль, что им нельзя допускать ошибки или недоделать работу, отказаться от заданий, которых руководители дают всё больше и больше», — отметил Мокеев в беседе с RuNews24.ru.
Кроме того, стресс усиливает и обилие информации. Эксперт уточнил, что во время перерыва люди не отдыхают, а открывают соцсети, смотрит рилсы, с кем-то общается, вместо того чтобы отдохнуть.
Психотерапевт посоветовал ежечасно делать перерывы на работе, но в это время не пользоваться мобильным телефоном, который только усиливает перегруз. По его словам, накопленная усталость может перерасти в выгорание и привести к возникновению панических атак.