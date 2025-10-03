Психотерапевт раскрыл, из-за чего возникает выгорание на работе

03 октября 2025, 15:57

Психотерапевт Мокеев: страх остаться без денег усиливает стресс и тревогу из-за работы

Фото: iStock/cyano66

Страх остаться без денег приводит к сильному стрессу из-за работы. Об этом предупредил психотерапевт Антон Мокеев.





По его словам, стрессы и тревога на работе зависят от самой работы, и чем ответственнее работа, тем сильнее переживания. Так, человек боится остаться без денег в случае увольнения, волнуется из-за допущенных ошибок и о том, что о нём подумают коллеги и начальство.





«Это такая социофобическая направленность, страх. Люди, которые сильно переживают, или убеждены, что о них должны плохо думать, постоянно крутят в голове мысль, что им нельзя допускать ошибки или недоделать работу, отказаться от заданий, которых руководители дают всё больше и больше», — отметил Мокеев в беседе с RuNews24.ru.