«Октябрьская ломка»: Психолог объяснила, почему дети начинают прогуливать школу
В октябре школьники сталкиваются с усталостью, тревожностью и разочарованием в школьной жизни и теряют интерес к учёбе. Об этом предупредила детский психолог Дарья Дугенцова.
По её словам, пик эмоционального напряжения у школьников наступает к шестой-восьмой неделе обучения, то есть на октябрь.
«И психологи, и педагоги действительно отмечают, что есть некая октябрьская ломка у школьников, они начинают прогуливать и не хотят учиться. В сентябре дети идут в школу с энтузиазмом, но уже через месяц-полтора силы заканчиваются, появляется тревожность и даже разочарование», — отметила Дугенцова в беседе с Life.ru.
Она уточнила, что особенно это заметно у учеников младших классов. У них снижается мотивация и появляется желание отдохнуть, поэтому дети начинают прогуливать занятия. Погода ещё хорошая, поэтому школьникам хочется гулять, а не учиться.
Кроме того, к прогулам школьников подталкивают учебная нагрузка, сезонное снижение серотонина и витамина D и конфликты со сверстниками.