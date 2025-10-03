«Октябрьская ломка»: Психолог объяснила, почему дети начинают прогуливать школу

03 октября 2025, 09:33

Психолог Дугенцова: В октябре дети начинают прогуливать школу из-за усталости

Фото: iStock/Drazen Zigic

В октябре школьники сталкиваются с усталостью, тревожностью и разочарованием в школьной жизни и теряют интерес к учёбе. Об этом предупредила детский психолог Дарья Дугенцова.





По её словам, пик эмоционального напряжения у школьников наступает к шестой-восьмой неделе обучения, то есть на октябрь.





«И психологи, и педагоги действительно отмечают, что есть некая октябрьская ломка у школьников, они начинают прогуливать и не хотят учиться. В сентябре дети идут в школу с энтузиазмом, но уже через месяц-полтора силы заканчиваются, появляется тревожность и даже разочарование», — отметила Дугенцова в беседе с Life.ru.