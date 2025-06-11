Синоптик рассказал о погоде в Москве на июньских праздниках

11 июня 2025, 16:06

Синоптик Варакин: в Москве праздничные дни будут дождливыми

Фото: iStock/kulkann

В России наступают выходные. Погода всю неделю вела себя неоднозначно, что ждет москвичей и жителей области дальше?





Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» заявил, что дождь с температурой +21, +23 градуса будет с 13 по 15 июня в Москве и области.





«12-го июня осадков не будет, но ожидается переменная облачность, ветер восточной четверти 2,7 метра в секунду. 13-го ожидается небольшой дождь, температура уже не выше 18 градусов в Москве, по области в ночные часы +9, +14 градусов», — сказал он.

«Причем это не только в Москве, но и в приграничных субъектах — Владимирской, Тверской, Калужской, Рязанской областях. Но мы ждем, что следующая неделя нас порадует повышением температуры, там уже снова до +20, +25 градусов», — рассказал Варакин.