«Следует утеплиться»: Синоптик рассказал о погоде в Москве и области в ближайшие дни

09 июня 2025, 13:56

Синоптик Шувалов: на Москву и область надвигается дождевой циклон

Фото: iStock/Doctor_bass

Вторая летняя неделя ожидается богатой на выходные дни. Какая погода ждет россиян в праздники? Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал, что рабочие дни (вторник, среда) пройдут при удовлетворительной погоде, без осадков, с температурой +20, +23 градуса.









«Но затем мы попадаем в нехорошее русло — поднимается циклон с юго-востока и востока, а это дожди, ветер, понижение температуры до +15, +18 градусов. Это продлится чуть ли не до конца выходных. Нужно запастись дождевиками и оборудовать себе место с навесом для того, чтобы не вымокнуть», — сказал он.