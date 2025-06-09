Молния ударила в беседку с отдыхающими на пляже в Подмосковье
Молния ударила в беседку с отдыхающими на пляже в Подмосковье. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что накануне компания мужчин и женщин отдыхала в районе Видного. Около шести вечера там начался сильный дождь с грозой. Отдыхающие были уверены, что в беседке они в безопасности, однако они сильно ошибались. В какой-то момент внезапный разряд молнии оглушил всех, кто был внутри. Еда и напитки разлетелись в стороны.
Больше всех пострадала 30-летняя женщина. Разряд прошёл через её грудь и руку, после чего ушёл в стол. К счастью, рядом отдыхала компания медиков, которая оказала ей первую помощь. После удара женщина пребывала в шоковом состоянии, её госпитализировали с сильными ожогами. В настоящее время состояние женщины стабилизировали.
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