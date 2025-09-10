Синоптик рассказал, сколько еще в Москве и Подмосковье сохранится тепло

10 сентября 2025, 14:17

Синоптик Варакин: в Москве и Подмосковье будет тепло до 17 сентября

Фото: istockphoto/Noppasin Wongchum

Вторая неделя сентября радует жителей Москвы и области теплой и солнечной погодой. Как долго это продлится и стоит ли готовиться к заморозкам?





Начальник ситуационного центра Росгидрометра Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» заявил, что погода в сентябре обладает коварством.





«Это характерная особенность антициклональной погоды в конце августа и начале сентября. Вечером и ночью все остывает, становится прохладно, а днем до +20, +23 градусов. Но сейчас температура на 3 градуса выше среднесуточной нормы», — сказал он.

«В субботу и воскресенье ожидается переменная облачность, днем до +16, +22 градусов. До 17 сентября у погоды будет такой характер, и в приграничных областях, допустим, Калужской и Владимирской, будет прохладнее из-за радиационного выхолаживания в ночные часы и большей амплитуды суточного хода», — объяснил Варакин.