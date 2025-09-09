Погода в Москве начнет постепенно портиться на следующей неделе
Синоптик Тишковец: отопительный сезон в Москве начнётся после 6 октября
В столичном регионе ожидается ухудшение погоды уже на следующей неделе. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
По прогнозу синоптика, тепло в Москве и Подмосковье продержится до конца грядущих выходных, а после начнёт холодать. Однако настоящая осень с холодными дождями наступит лишь в конце сентября.
«Наверняка это будет происходить практически в унисон с наступлением астрономической осени, которое происходит 22 сентября — в день осеннего равноденствия», — отметил Тишковец в разговоре с «Москвой 24».
При этом среднесуточная температура в столичном регионе начнет опускаться ниже 8 градусов с 6 октября. Примерно в это время начнётся отопительный сезон.
Тем временем в Кузбассе на аппаратном совещании в администрации правительства региона подтвердили, что тепло начнут подавать в дома, когда среднесуточная температура будет ниже 8 градусов, пишет «Сiбдепо».
Отмечается, что в регионе насчитывается 15 086 многоквартирных домов. К зиме уже готовы 14 581 из них.