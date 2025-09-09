Погода в Москве начнет постепенно портиться на следующей неделе

09 сентября 2025, 14:20

Синоптик Тишковец: отопительный сезон в Москве начнётся после 6 октября

Фото: iStock/DOF

В столичном регионе ожидается ухудшение погоды уже на следующей неделе. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.





По прогнозу синоптика, тепло в Москве и Подмосковье продержится до конца грядущих выходных, а после начнёт холодать. Однако настоящая осень с холодными дождями наступит лишь в конце сентября.





«Наверняка это будет происходить практически в унисон с наступлением астрономической осени, которое происходит 22 сентября — в день осеннего равноденствия», — отметил Тишковец в разговоре с «Москвой 24».