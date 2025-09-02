Прекрасное полярное сияние появилось в небе над Россией на фоне магнитных бурь

02 сентября 2025, 23:40

В небе над РФ появились интенсивные полярные сияния, жители регионов делятся фото

Фото: iStock/murat4art

На фоне мощных магнитных бурь россияне смогли увидеть редкое природное явление над страной. О его появлении предупреждали в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Красивейшее полярное сияние было замечено над несколькими городами РФ.