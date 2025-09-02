Прекрасное полярное сияние появилось в небе над Россией на фоне магнитных бурь
На фоне мощных магнитных бурь россияне смогли увидеть редкое природное явление над страной. О его появлении предупреждали в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Красивейшее полярное сияние было замечено над несколькими городами РФ.
Жителям России объяснили, что условия для наблюдения будут самыми благоприятными за последние месяцы. В европейской части страны можно увидеть явление примерно с 22:00 до 03:00 (мск).
Первые сообщения о полярном сиянии поступили из Ленинградской и Новгородской областей, а также из Санкт-Петербурга, Нового Уренгоя и Петрозаводска. Кадры начали появляться в соцсетях и местных Telegram-каналах. Часть фотографий выложили в Telegram-канале SHOT.
Ранее москвичам рассказали о погоде в сентябре. Ожидается, что большую часть месяца сохранится летнее тепло. Хорошая погода в Москву вернётся уже в среду, 3 сентября, столбики термометров покажут 19–22 °С.
В первые 10 дней сентября температура воздуха в столичном регионе будет превышать 20 °С, позже также обещают несколько волн бабьего лета.
