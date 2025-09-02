Москвичам рассказали о погоде в сентябре

02 сентября 2025, 16:45

Синоптик Ильин: весь сентябрь в Москве будет тепло

Фото: iStock/puflic_senior

Летнее тепло в Москве и Подмосковье будет сохраняться весь сентябрь. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.





По его словам, в первые 10 дней сентября температура воздуха в столичном регионе будет превышать 20 °С. В остальной части месяца также ожидаются несколько волн бабьего лета. Тепло в Москву вернётся уже в среду, 3 сентября, столбики термометров покажут 19–22 °С.





«По предварительным прогнозам, сентябрь будет превышать климатическую норму, а по осадкам недоберет даже половину месячной нормы», — рассказал Ильин «Вечерней Москве».

«Идёт непрерывный, но не очень заметный рост давления. И на этом фоне погода будет облачная, но без осадков. Дневная температура сегодня и завтра в пределах +18...+20 °С. А с четверга, 4 сентября, будет больше солнца», — отметил Шувалов.