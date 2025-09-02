Москвичам рассказали о погоде в сентябре
Синоптик Ильин: весь сентябрь в Москве будет тепло
Летнее тепло в Москве и Подмосковье будет сохраняться весь сентябрь. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
По его словам, в первые 10 дней сентября температура воздуха в столичном регионе будет превышать 20 °С. В остальной части месяца также ожидаются несколько волн бабьего лета. Тепло в Москву вернётся уже в среду, 3 сентября, столбики термометров покажут 19–22 °С.
«По предварительным прогнозам, сентябрь будет превышать климатическую норму, а по осадкам недоберет даже половину месячной нормы», — рассказал Ильин «Вечерней Москве».
При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, что в ближайшие дни в столице будет облачно, но без осадков.
«Идёт непрерывный, но не очень заметный рост давления. И на этом фоне погода будет облачная, но без осадков. Дневная температура сегодня и завтра в пределах +18...+20 °С. А с четверга, 4 сентября, будет больше солнца», — отметил Шувалов.
В выходные, по его прогнозу, температура не превысит +20...+22 °С.