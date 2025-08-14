Москвичам рассказали о погоде на выходных днях

14 августа 2025, 14:15

Синоптик Ильин: в субботу в Москве потеплеет до 25 °С

Фото: iStock/possum1961

Предстоящие выходные в московском регионе будут тёплыми. Такой прогноз предоставил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.





По словам специалиста, в пятницу и субботу в столичном регионе потеплеет до плюс 23–25 °С.





«В эти дни ожидается переменная облачность. Не исключены кратковременные дожди. В ночь с пятницы на субботу столбики термометров опустятся до плюс 10–12 градусов, по области местами до плюс 6–8 градусов», — рассказал Ильин «Вечерней Москве».

«Нас ждут хорошие солнечные августовские дни с температурой +22...+24 °С и до +25 °С в субботу. В воскресенье понижение температуры и дожди придут в столицу: до +20 °С и кратковременные дожди», — уточнил Шувалов.