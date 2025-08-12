В Кузбассе ожидаются затяжные дожди и заморозки во второй половине августа
В Кемеровской области уже в ближайшее время ожидаются затяжные дожди, а в конце августа в регионе прогнозируются заморозки. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на синоптиков Кемеровского Гидрометцентра.
По данным издания, пока количество осадков устанавливать рано. При этом температура будет превышать климатическую норму на один градус.
«Дожди будут почти каждый день», — уточняется в сообщении.
В конце августа в Кузбассе начнутся заморозки. По словам синоптиков, такое явление является нормой для региона в это время года.
Тем временем в Москве в понедельник, 11 августа, местами выпала почти четверть месячной нормы осадков. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.
«Минувший понедельник в столичном регионе вновь отметился сильными дождями и локальными грозами, а в некоторых населенных пунктах юго-востока Подмосковья очевидцы отмечали даже выпадение града. В Москве осадков выпало немного», — написал Леус в своем Telegram-канале.
При этом в Новой Москве дожди были сильными, например, в Михайловском за сутки выпало 19 мм осадков, что составляет почти четверть от месячной нормы августа.
В Московской области самые интенсивные дожди прошли в Приокско-Террасном заповеднике, Серпухове и Мелихово.