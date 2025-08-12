В Кузбассе ожидаются затяжные дожди и заморозки во второй половине августа

12 августа 2025, 11:35

Фото: iStock/Simon Shepheard

В Кемеровской области уже в ближайшее время ожидаются затяжные дожди, а в конце августа в регионе прогнозируются заморозки. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на синоптиков Кемеровского Гидрометцентра.





По данным издания, пока количество осадков устанавливать рано. При этом температура будет превышать климатическую норму на один градус.





«Дожди будут почти каждый день», — уточняется в сообщении.

«Минувший понедельник в столичном регионе вновь отметился сильными дождями и локальными грозами, а в некоторых населенных пунктах юго-востока Подмосковья очевидцы отмечали даже выпадение града. В Москве осадков выпало немного», — написал Леус в своем Telegram-канале.