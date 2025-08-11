Синоптик Тишковец спрогнозировал плато потепления на Земле до 2035 года

11 августа 2025, 17:24

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Плато потепления на Земле продлится до 2035 года, после этого будет холодать. Такие данные привел ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.





По словам синоптика, изменение климата происходят каждые 200 лет. После 2035 года завершится плато потепления, и тогда начнется постепенный переход к похолоданию.



Тишковец также обратил внимание на «летний марафон» в Москве, когда холод и рекордная жара резко сменяли друг друга.





«Завершающим аккордом стали сильные тропические ливни, покрывшие столицу неравномерно», — отметил специалист в беседе с «Москвой 24».

«Сегодняшний день будет самым ненастным и самым прохладным на этой неделе, за счет того, что солнца нет и дождь то принимается, то прекращается», — рассказала Позднякова.