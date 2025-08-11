Синоптик Тишковец спрогнозировал плато потепления на Земле до 2035 года
Плато потепления на Земле продлится до 2035 года, после этого будет холодать. Такие данные привел ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам синоптика, изменение климата происходят каждые 200 лет. После 2035 года завершится плато потепления, и тогда начнется постепенный переход к похолоданию.
Тишковец также обратил внимание на «летний марафон» в Москве, когда холод и рекордная жара резко сменяли друг друга.
«Завершающим аккордом стали сильные тропические ливни, покрывшие столицу неравномерно», — отметил специалист в беседе с «Москвой 24».
По его словам, в августе москвичей ожидает комфортная температура, которая превысит норму на 0,5 градуса.
Тем временем главный специалист «Метеоновостей», синоптик Татьяна Позднякова рассказала в беседе с Общественной Службой Новостей, что к концу текущей недели в столичный регион придет теплая погода без осадков.
«Сегодняшний день будет самым ненастным и самым прохладным на этой неделе, за счет того, что солнца нет и дождь то принимается, то прекращается», — рассказала Позднякова.
До пятницы в Москве и Подмосковье будут идти летние дожди, однако температура с каждым днем будет повышаться. В пятницу, субботу и воскресенье дождей не будет, и выглянет солнце, заключила специалист.